Talenti, maxi-sequestro di droga: arrestati due uomini con 20 chili di sostanze stupefacenti

Due arresti e un imponente sequestro di oltre 20 chili di droga. Questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri della compagnia Montesacro nel quartiere Talenti, a Roma.

Durante un controllo di routine in piazza Talenti, all’angolo con via Ugo Ojetti, i militari hanno fermato una Fiat 500 a noleggio del servizio Enjoy, con a bordo due uomini – un brasiliano di 44 anni e un italiano di 43. Il loro comportamento nervoso ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione.

Un arsenale in auto:

L’ispezione del veicolo ha rivelato un vero e proprio arsenale di sostanze stupefacenti: 74 dosi di cocaina, 7 di MDMA, 10 di anfetamina, 10 di ketamina, 35 frammenti di hashish, 12 dosi di marijuana e 6 involucri di funghi allucinogeni. Inoltre, i militari hanno trovato 1.835 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

La scoperta in casa:

Le indagini sono poi proseguite con le perquisizioni domiciliari, svelando una realtà ancor più allarmante.

Nell’appartamento del 44enne brasiliano, i Carabinieri hanno trovato nascosti in borsoni e buste altri ingenti quantitativi di droga: circa 2 chili di cocaina, 13 chili di hashish, 4 chili di marijuana, 100 grammi di MDMA, 71 grammi di funghi allucinogeni, 26 grammi di ketamina e 24 grammi di efedrina.

Tra i materiali sequestrati figurano anche 48 vaporizzatori di cannabis e una somma di 60.000 euro, suddivisa in pacchetti sigillati, che si aggiungono ai contanti rinvenuti durante il controllo su strada.

Un duro colpo allo spaccio:

In totale, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 20 chili di droga e 61.835 euro in contanti. I due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Regina Coeli, dove resteranno in custodia cautelare.

