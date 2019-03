Tanti auguri Antonello Venditti e quasi ci scappa il morto (lui) – VIDEO

La notizia dei 70 anni di Antonello Venditti stava per trasformarsi in una Ultimora di “cronaca nera” nazionale per la sua morte.

E’ proprio il cantautore romano a raccontare, accennare, tramite la sua pagina Facebook quanto accaduto a poche ore dall’8 marzo 2019.

Durante le prove per i concerti dell’8 e 9 marzo al Palazzo dello Sport Antonello Venditti ha rischiato di morire!

“Stavo per morire e Tommasino me l’ha fatta. Mi ha fatto la manovra. Una cosa molto complicata, molto professionale per cui ci vuole un Angelo Custode ed io ce l’ho avuto.”

Dopo l’intervento provvidenziale di Tommaso, il designer delle luci, è arrivata l’ambulanza e lo staff medico ha provveduto a fargli tutto il check up del caso.

Venditti ha dichiarato di non sentirsi affatto il peso dei 70 anni, cosa confermata anche dai valori riscontrati dalla addetta del 118 che lo ha visitato.

Il Video (intimo) di Antonello Venditti per i suoi fan