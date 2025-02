Tardo pomeriggio di fuoco a Roma: incendio su un autobus della linea periferica

Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 febbraio, il cuore pulsante di Roma è stato scosso da un episodio che ha messo sotto i riflettori un incendio su un autobus in pieno centro, a pochi passi dalla maestosa Basilica di San Pietro.

È accaduto su via di Fosse di Castello, quando il mezzo, appartenente alla società privata Bis/Tuscia, ha preso fuoco all’improvviso, scatenando il panico tra i passanti e i passeggeri a bordo.

Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore del bus, ma grazie alla prontezza del conducente, i passeggeri sono riusciti ad abbandonare rapidamente il mezzo senza scene di allarme eccessivo.

Il tempestivo intervento del conducente e l’allerta immediata hanno permesso di evitare il peggio. Fortunatamente, tutti sono stati evacuati in sicurezza, senza alcun ferito, ma la scena è stata comunque impressionante.

Immediatamente sono arrivati sul posto gli agenti del I gruppo Prati della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, limitando i danni e mettendo in sicurezza l’area.

Le operazioni si sono svolte rapidamente e, con grande professionalità, hanno impedito che il fuoco si propagasse ulteriormente, dando sollievo ai residenti e ai passanti.

L’episodio, però, non è passato inosservato. Un video dell’incidente, condiviso sui social da “Welcome to favelas”, ha mostrato la scena in tutta la sua drammaticità.

Il bus, parcheggiato a bordo strada, è stato immortalato mentre le fiamme divampavano, attirando l’attenzione dei curiosi e dei cittadini che, increduli, osservavano la scena accadere in un angolo tanto affollato di Roma.

