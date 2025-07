Tariffe taxi, il Tar del Lazio dà ragione al Campidoglio: aumenti legittimi

Gli aumenti delle tariffe taxi a Roma non solo restano, ma sono anche assolutamente legittimi. A dirlo è il Tar del Lazio, che ha bocciato il ricorso del Codacons, mettendo la parola fine alla battaglia legale contro il provvedimento varato dalla Giunta capitolina lo scorso 16 luglio 2024.

I giudici amministrativi hanno definito l’iter seguito dal Comune “adeguato ed idoneo”, chiudendo così ogni spiraglio per un passo indietro sulle nuove tariffe. Il verdetto conferma la linea del Campidoglio, che aveva motivato gli aumenti con l’esigenza di rendere più appetibili le corse brevi e migliorare l’efficienza del servizio.

Tutte le nuove tariffe taxi a Roma

Ecco come cambiano le tariffe per i passeggeri:

Corsa minima: da 3 a 9 euro

Mura aureliane – Fiumicino: da 50 a 55 euro

Mura aureliane – Ciampino: da 31 a 40 euro

Centro – porto di Civitavecchia: da 120 a 130 euro

Quota fissa diurna feriale (6:00–22:00): da 3 a 3,5 euro

Quota fissa notturna: da 7 a 7,5 euro

Rincari anche sulle corse a tassametro: più lunga è la corsa, più alto è il costo.

Il Comune: “Così riduciamo attese e rifiuti di corsa”

A spiegare la logica dietro l’aumento era stato in passato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, sottolineando come l’intervento servisse a evitare il rifiuto delle tratte brevi e a snellire le code, soprattutto nelle ore di punta.

Il Tar: “Tutto regolare”

A nulla sono valse le accuse del Codacons, che parlava di provvedimento ingiusto e penalizzante per gli utenti. Il Tar ha dato ragione al Comune di Roma, evidenziando come gli aumenti siano arrivati dopo un confronto con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e siano stati introdotti in parallelo al bando per 1.000 nuove licenze.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.