Fine di un’era: Acea Energia venduta, ora è di Plenitude

Dopo mesi di indiscrezioni e trattative sottotraccia, arriva l’ufficialità: Acea Energia cambia proprietà. A rilevare il 100% della società è Plenitude, controllata del gruppo Eni, che acquisisce anche il 50% di Umbria Energy. Un’operazione che segna una svolta profonda nel settore energetico, con effetti diretti anche su Roma.

Il valore dell’accordo si attesta intorno ai 500 milioni di euro, cifra che include anche la posizione finanziaria netta e tiene conto del dividendo già incassato da Acea.

Ma il perimetro dell’intesa guarda oltre: è previsto infatti un possibile ulteriore corrispettivo fino a 100 milioni di euro, legato ai risultati che verranno raggiunti nei prossimi anni.

Con l’acquisizione, Plenitude amplia significativamente la propria base, incorporando circa 1,2 milioni di clienti e superando così gli 11 milioni complessivi.

Per gli utenti, almeno nell’immediato, non sono previsti scossoni operativi. Nel tempo, però, cambierà l’identità visiva: il marchio Acea Energia lascerà spazio a quello Plenitude su bollette e piattaforme digitali.

Resta invariata, invece, la gestione dei clienti più fragili. Le categorie vulnerabili continueranno a essere seguite nell’ambito del gruppo Acea, senza modifiche nelle tutele.

L’operazione riflette due visioni industriali diverse ma complementari.

Da una parte Acea punta a concentrarsi sul proprio core business, rafforzando il ruolo nelle infrastrutture, in particolare nel settore idrico, considerato strategico per il futuro.

Dall’altra Plenitude consolida la propria presenza nel mercato dell’energia, soprattutto nel Centro Italia. L’obiettivo è utilizzare la nuova base clienti per accelerare sulla transizione energetica, con investimenti in fonti rinnovabili e mobilità elettrica.

Per Roma si chiude una fase storica: la vendita di luce e gas nel mercato libero non sarà più gestita da una realtà legata al territorio, ma da un grande gruppo nazionale.

Una trasformazione che riflette i cambiamenti in atto nel settore, dove la sfida si gioca sempre più su innovazione, sostenibilità e capacità di rispondere a un consumatore attento all’impatto ambientale.

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