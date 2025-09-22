Task force dei Carabinieri alla metro Anagnina: 61 persone identificate e oltre 12mila euro di multe

Una mattinata di controlli serrati, quella condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Appia con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Casilina, che hanno passato al setaccio le strade di Osteria del Curato e Statuario, con un occhio particolare all’area del terminal metro Anagnina.

L’operazione, coordinata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto Lamberto Giannini, ha trasformato le periferie della Capitale in un presidio di legalità.

Il bilancio parla chiaro: due persone denunciate, sei segnalate per droga, oltre 60 identità controllate e multe per più di 12mila euro.

A finire nei guai per primo è stato un 39enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di rubare alcune bottiglie di liquore da un supermercato di via Acerenza.

Pochi minuti dopo, stessa sorte è toccata a una 44enne di origine romena, senza fissa dimora: aveva nascosto tra gli scaffali di un punto vendita su via Appia Nuova generi alimentari, pronta a portarli via senza pagare. In entrambi i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai commercianti.

I controlli non si sono fermati ai furti. Nel corso delle verifiche antidroga, sei persone sono state trovate in possesso di piccole quantità di crack e hashish. Tutti sono stati segnalati al Prefetto come consumatori abituali, ricevendo sanzioni amministrative.

L’operazione, che ha visto 61 persone identificate e 46 veicoli passati al setaccio, si è chiusa con numerosi posti di blocco che hanno permesso di intercettare decine di violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore ai 12mila euro.

