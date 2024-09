Taxi, online il bando per 1000 licenze

È online il BANDO per il rilascio di mille licenze taxi.

“Un risultato molto importante per la città dopo 20 anni di attesa, soprattutto in vista dell’imminente Giubileo 2025” commenta l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. “Le mille licenze – aggiunge – saranno così ripartite: 800 di tipologia ordinaria e 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità”

Nel bando sono indicate le modalità e le regole per l’assegnazione delle nuove licenze Taxi, i requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento della prova selettiva.

Per tutti i dettagli, consultare la pagina dedicata del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

