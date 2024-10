Tensione e tradizione alla sagra della Castagna di Manziana: un Trolley incustodito fa scattare l’ allerta

La Sagra della Castagna, un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori nella pittoresca cittadina di Manziana, ha vissuto un’imprevista parentesi di tensione a causa di un trolley abbandonato in mezzo alla strada.

La manifestazione, che si svolge dal 11 al 13 ottobre, è un momento di celebrazione delle tradizioni culinarie locali e delle bellezze artigianali del territorio, ma l’atmosfera festiva è stata momentaneamente intaccata da un episodio che ha catalizzato l’attenzione delle autorità e dei cittadini.

Nelle ore precedenti all’apertura della sagra, i residenti, già in fermento per l’inizio dei festeggiamenti, hanno notato un bagaglio sospetto lasciato incustodito in via Roma, proprio all’incrocio con via Vicarello, una delle arterie principali del centro storico.

La vista di quel trolley, abbandonato e solitario, ha suscitato non poche preoccupazioni tra i passanti e i commercianti locali, i quali, temendo il peggio, hanno prontamente segnalato la situazione alle forze dell’ordine.

Con il festival già in pieno svolgimento e una folla di visitatori in arrivo per assaporare le specialità gastronomiche locali e godere delle attrazioni, l’allerta ha preso piede, creando un clima di apprensione.

In un contesto di festa, la sicurezza è fondamentale e il bagaglio abbandonato ha richiamato rapidamente l’attenzione dei carabinieri della stazione di Manziana, che erano già attivi per garantire l’ordine pubblico durante la manifestazione.

Gli agenti, seguendo le procedure di sicurezza, hanno richiesto l’intervento degli artificieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino. L’ispezione del trolley misterioso è stata condotta con la massima attenzione, essendo una prassi standard in situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto in occasione di eventi che attraggono una grande affluenza di pubblico.

Dopo un’attenta e minuziosa analisi, i tecnici hanno comunicato che il trolley non conteneva alcun ordigno esplosivo, ma era riempito esclusivamente di indumenti e effetti personali.

La situazione, dunque, si è risolta senza ulteriori complicazioni, permettendo alle autorità di dare il via libera e di far riprendere le attività della sagra in un clima di rinnovata tranquillità. La serata si è così conclusa con un sospiro di sollievo da parte di cittadini e visitatori, tutti in attesa di immergersi nelle tradizioni della sagra.

La Sagra della Castagna rappresenta molto più di un semplice evento culinario; è un punto di incontro tra storia, cultura e comunità.

