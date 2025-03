Tenta la “truffa dello specchietto” e minaccia la vittima: arrestato

Voleva incastrare un’automobilista con il solito raggiro, ma per lui è finita in manette. Un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Torrimpietra con l’accusa di tentata estorsione e truffa.

Il truffatore è stato sorpreso nel pomeriggio ad Aranova mentre cercava di mettere in scena la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

La vittima, una donna di 50 anni, si è vista fermare dall’uomo, che le ha contestato un presunto danno allo specchietto retrovisore della sua auto, mai avvenuto.

Con tono minaccioso, il 40enne ha chiesto un risarcimento immediato di 150 euro per evitare “guai peggiori”.

Per rendere la truffa ancora più credibile, l’uomo ha chiamato un complice che, spacciandosi per un agente della polizia municipale, ha tentato di convincere la signora a pagare subito.

Il falso agente le ha addirittura prospettato una multa da 1.500 euro nel caso in cui si fosse rifiutata.

Ma la vittima, insospettita, ha allertato i Carabinieri che sono arrivati in pochi minuti, cogliendo il truffatore in flagrante.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.