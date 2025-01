Tentata estorsione a Nettuno: arrestato 50enne armato di coltello

Un 50enne di Nettuno è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di tentata estorsione aggravata dall’uso di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, con precedenti penali e senza occupazione, è stato bloccato dopo un intervento tempestivo dei Carabinieri, a seguito della segnalazione di una persona armata di coltello che si aggirava nell’androne di un condominio nel centro cittadino.

Le indagini, avviate subito dopo la segnalazione, hanno rivelato che il 50enne aveva preso di mira una coppia di pensionati, suoi vicini di casa, minacciandoli ripetutamente con richieste di denaro ingiustificate.

L’episodio culminante si è verificato quando l’uomo, armato di coltello, ha tentato di irrompere nell’abitazione delle vittime.

A seguito della denuncia, i Carabinieri hanno prontamente identificato l’indagato, arrestandolo e conducendolo presso la casa circondariale di Velletri, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

