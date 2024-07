Tentativo di rapina finisce in sparatoria: paura al centro commerciale Roma Est

Rapina in pieno giorno al centro commerciale Roma Est, situato in via Collatina, nei pressi del casello autostradale dell’A24. Mercoledì 10 luglio, intorno alle 10:30, due malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’area commerciale, tentando un colpo in una gioielleria.

Durante il tentativo di rapina, sono intervenute le guardie giurate, scatenando una sparatoria che ha seminato il panico tra i clienti e i lavoratori del centro commerciale.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. I banditi sono attualmente in fuga e sul posto è intervenuta la polizia, che sta verificando se siano riusciti a portare via dei gioielli.

Caccia ai banditi:

E’ caccia aperta ai due uomini che, con il volto coperto, hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Roma Est, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco.

I due si sono poi dileguati a bordo di un’auto. L’allarme è stato dato poco dopo le 10:30, quando in altri negozi sono stati uditi spari.

Alcuni commessi, terrorizzati, si sono barricati all’interno dei loro negozi. Non ci sono feriti segnalati. Le attività degli altri negozi del centro commerciale sono riprese normalmente.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙