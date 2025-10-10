Tentato furto di scooter a Marconi e Centocelle: due minorenni e un giovane arrestati

Notte di controlli e arresti a Roma, tra viale Guglielmo Marconi e Centocelle. Due episodi distinti, ma con lo stesso filo conduttore: giovani sorpresi a tentare furti di scooter.

Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno notato due ragazzi armeggiare su uno scooter parcheggiato all’angolo con via Pietro Blaserna.

Stavano cercando di forzare la scocca anteriore per avviarlo. Alla vista della pattuglia, hanno provato a fuggire a piedi, abbandonando anche la moto con cui erano arrivati.

Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati: nello zaino avevano arnesi da scasso pronti all’uso.

Si tratta di un 21enne con precedenti penali e di un ragazzino di appena 13 anni, entrambi italiani.

Il maggiorenne è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso, mentre il tredicenne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i Minori.

Non si tratta di un caso isolato: nella stessa notte, i carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno intercettato tre minorenni intenti a tagliare la catena di sicurezza di uno scooter in via dei Castani.

Si tratta di due quindicenni e un sedicenne, tutti romani, denunciati per tentato furto e riaffidati ai genitori.

