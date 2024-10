Tentato furto, evasione e guida in stato d’ebbrezza: fermato 41enne recidivo

Un 41enne, già agli arresti domiciliari per tentato furto, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo nel comune di Mentana, a nord-est di Roma, durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio.

L’uomo era già stato fermato lo scorso fine settimana a pochi metri da una villa, insieme a due complici, e trovato in possesso di attrezzi da scasso, un coltello e un cellulare usa e getta. Eppure, solo pochi giorni dopo, è stato colto fuori casa alla guida di un’auto, nonostante dovesse trovarsi agli arresti.

Sottoposto ad alcoltest dai militari, è emerso che guidava con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, motivo per cui è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, indiziato di tentato furto in concorso con due giovani di 18 e 19 anni per il colpo tentato in una villa di via Monte d’Oro a Monterotondo, ora attende il processo per direttissima.

Nell’ambito dello stesso intervento di controllo, i carabinieri hanno denunciato altre cinque persone: un uomo e una donna trovati con un coltello, un 44enne sorpreso con grimaldelli e attrezzi da scasso a bordo di un’auto, e un 42enne scoperto a coltivare sette piante di marijuana di oltre un metro e mezzo d’altezza in un terreno a lui riconducibile.

Inoltre, sei persone sono state multate e segnalate alla prefettura per possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Complessivamente, i carabinieri hanno identificato oltre 200 persone e controllato 150 veicoli, elevando multe al codice della strada per un totale di oltre 6.000 euro e imponendo il fermo amministrativo di un veicolo per 90 giorni.

