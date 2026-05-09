Termini, malore e caduta sui binari: l’Esercito evita la tragedia a pochi istanti dall’arrivo del treno

Attimi di tensione alla stazione Termini di Roma, dove un uomo è caduto sui binari poco prima dell’arrivo di un treno. Decisivo l’intervento di una pattuglia dell’Esercito impegnata nel servizio di vigilanza presso le principali infrastrutture ferroviarie della Capitale.

L’episodio si è verificato all’interno dello scalo ferroviario romano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo — la cui nazionalità non è stata resa nota — sarebbe finito sui binari probabilmente a causa di un malore improvviso.

I militari presenti in stazione sono intervenuti immediatamente, raggiungendo il binario e mettendo in sicurezza il malcapitato prima del transito del convoglio in arrivo. L’uomo è stato quindi riportato sulla banchina in attesa dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze grazie alla rapidità dell’intervento dei militari presenti nello scalo ferroviario.

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