Termini senza TVA? un errore che la Capitale non può permettersi

Roma cresce, il traffico soffoca e la mobilità pubblica resta il grande nodo da sciogliere. Tra le opere in cantiere per migliorare gli spostamenti in città, c’è la tranvia Termini Vaticano Aurelio (TVA), un’infrastruttura che promette di rivoluzionare i collegamenti tra il centro storico e i quartieri più periferici.

Ma c’è un problema: il suo percorso rischia di fermarsi a Piazza Venezia, lasciando incompiuto il tratto che dovrebbe portare i tram fino alla stazione Termini.

Un errore che la città non può permettersi. Termini è il cuore pulsante del trasporto romano, e la TVA è il ponte che potrebbe alleggerirne il carico, offrendo ai cittadini un’alternativa valida alla metropolitana e al traffico caotico della Capitale.

Termini: una stazione al collasso

Ogni giorno, migliaia di passeggeri transitano per la stazione Termini, e i numeri parlano chiaro: 26.301 utenti al giorno solo per la Metro A, 22.739 per la Metro B. Senza contare il traffico ferroviario, che rende lo scalo uno dei più congestionati d’Europa.

Non si tratta solo di numeri impressionanti, ma di una realtà che ogni pendolare conosce bene: banchine affollate, vagoni stracolmi e attese infinite. L’unico modo per migliorare la situazione è creare un’alternativa. E la TVA, con il suo percorso strategico, è la soluzione perfetta.

Un progetto diviso in due (e a rischio taglio)

Attualmente, la TVA è pensata in due tratte:

Giureconsulti – Vaticano, il primo tratto in fase di realizzazione;

Vaticano – Termini, il segmento cruciale, che dovrebbe passare per Corso Vittorio, via IV Novembre e via Nazionale.

Ma proprio questo secondo tratto è in bilico. Se il progetto non verrà confermato, il tram si fermerà a Piazza Venezia, privando Termini di un collegamento fondamentale e lasciando l’intero piano monco e poco efficace.

Un intreccio di collegamenti fondamentali

La TVA non è solo una linea tranviaria, è una dorsale strategica per la città. Il suo percorso incrocia alcuni degli snodi più importanti del trasporto pubblico:

Piazza Venezia, futura fermata della Metro C;

Piazza della Repubblica, dove passa la Metro A;

San Pietro, punto di interscambio per i pendolari delle linee ferroviarie FL3 (Viterbo) e FL5 (Civitavecchia);

Connessioni con bus Atac e Cotral, e intersezione con la futura Linea 8 dei tram.

Un collegamento capillare, pensato per snellire il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e rendere il trasporto pubblico più efficiente.

Il Campidoglio prende tempo, ma Roma ha bisogno di risposte

Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè hanno sempre difeso il progetto, sostenendo che la TVA deve arrivare fino a Termini. Tuttavia, la questione di via Nazionale è ancora aperta, con i commercianti che si oppongono e il Campidoglio che rimanda la decisione.

Ma il tempo stringe. Roma ha bisogno di un sistema di trasporto moderno ed efficiente, e la TVA rappresenta un tassello chiave per raggiungere questo obiettivo.

Bloccare il progetto ora, o fermarlo a metà strada, sarebbe un’occasione sprecata. Se la Capitale vuole davvero migliorare la vita dei suoi cittadini e dei suoi visitatori, la TVA deve arrivare fino a Termini. Senza compromessi.

