Terrore a Centocelle: irruzione armata in farmacia, il rapinatore scappa in sella a una bici elettrica

La canna della pistola puntata contro i dipendenti, il volto nascosto per non farsi riconoscere e una fuga fulminea, quasi silenziosa, tra le strade del quartiere.

Momenti di forte tensione si sono registrati nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio nel cuore di Centocelle, dove un uomo armato ha preso d’assalto una farmacia di via Giacomo Bresadola, riuscendo a dileguarsi con il bottino nel giro di pochissimi minuti.

Il bandito è entrato in azione intorno alle ore 19:00, sfruttando l’orario prossimo alla chiusura, quando il flusso di clienti inizia a diradarsi. Sotto la minaccia dell’arma da fuoco, l’uomo ha intimato al personale di consegnare immediatamente il denaro custodito nei registratori di cassa.

Ricevuti i contanti — un bottino quantificato in circa 400 euro — il malvivente è uscito rapidamente dall’esercizio commerciale.

Ad attenderlo all’esterno non c’era la classica vettura o lo scooter con targa coperta, bensì una bicicletta elettrica, a bordo della quale si è allontanato facendo perdere le proprie tracce nel traffico cittadino.

L’allarme è scattato immediatamente dopo la fuga. Sul posto sono confluite le pattuglie del Reparto Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le prime ricerche in zona, mentre gli investigatori del Commissariato Prenestino hanno assunto la titolarità delle indagini per ricostruire l’accaduto.

Gli agenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati dei sistemi di videosorveglianza interni alla farmacia e quelli delle telecamere di sicurezza dislocate lungo le vie limitrofe.

L’analisi approfondita dei fotogrammi potrebbe restituire nelle prossime ore dettagli decisivi sull’abbigliamento del rapinatore, sulla fisionomia e sulla direzione di fuga intrapresa con la bicicletta, elementi fondamentali per dare un nome e un volto al responsabile del colpo.

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