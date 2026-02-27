Terrore a Monteverde: rider assaltato con il coltello. Arrestato un 44enne dopo una colluttazione

Aveva scelto con cura il punto dell’appostamento, protetto dalle ombre dei veicoli parcheggiati, indossando un passamontagna per non farsi riconoscere.

Obiettivo del rapinatore: un rider di 26 anni, impegnato nel consueto giro di consegne notturne. Sotto la minaccia di un coltello, il 44enne ha intimato al giovane lavoratore di consegnare tutto l’incasso.

Il blitz e l’inseguimento

Il piano criminale si è però infranto contro la presenza di una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio proprio in quel quadrante. I militari, notata la scena, sono intervenuti istantaneamente.

Ne è nato un breve ma concitato inseguimento a piedi tra i vicoli del quartiere, conclusosi poco dopo con il blocco dell’uomo, che è stato disarmato e messo in sicurezza.

La violenza durante la perquisizione

La tensione, tuttavia, non si è esaurita con il fermo. Durante la successiva perquisizione domiciliare, il 44enne ha dato sfogo a una reazione rabbiosa, scagliandosi contro i militari per impedire l’accesso all’abitazione.

Nella colluttazione, l’uomo ha spintonato con violenza uno dei carabinieri, facendolo cadere rovinosamente a terra.

Il militare ha battuto violentemente la nuca ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy.

Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso lesioni permanenti, con una prognosi di 7 giorni per il trauma riportato.

Il verdetto

L’aggressore deve ora rispondere di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.