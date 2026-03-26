Terrore a Termini: sessantenne punta la pistola contro un ventenne in piazza dei Cinquecento

Un pomeriggio di ordinaria follia quello di ieri nel cuore nevralgico di Roma. In una piazza dei Cinquecento affollata da turisti e pendolari, la tensione è salita alle stelle quando un uomo di 60 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, ha estratto una pistola puntandola contro un ragazzo di appena 20 anni.

Una minaccia diretta, a bruciapelo, con un unico obiettivo: farsi consegnare il portafoglio.

La reazione e la fuga

Il giovane non si è lasciato paralizzare dal terrore. Nonostante la canna dell’arma puntata contro — che solo in seguito si sarebbe rivelata una fedele riproduzione giocattolo priva del tappo rosso — il ventenne è riuscito a divincolarsi con un riflesso fulmineo, sottraendosi all’agguato prima che la situazione potesse precipitare.

Mentre il rapinatore tentava di dileguarsi tra la folla davanti alla stazione Termini, la vittima ha immediatamente composto il 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore e della direzione di fuga.

Il blitz del Radiomobile

La risposta dell’Arma è stata immediata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, già in zona per i consueti servizi di controllo del territorio, hanno intercettato il sessantenne a breve distanza dal luogo del delitto.

L’uomo è stato bloccato e perquisito: nelle sue tasche è spuntata la finta arma, subito sequestrata dai militari.

Il verdetto di Piazzale Clodio

La corsa del rapinatore si è conclusa nelle celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Questa mattina, nelle aule del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, il Giudice ha analizzato il quadro probatorio raccolto dai Carabinieri, convalidando l’arresto per tentata rapina aggravata.

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