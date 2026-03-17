Terrore all’Infernetto: banda armata assalta la villa di El Aynaoui. Famiglia sequestrata in una stanza

Un’irruzione nel cuore della notte, il rumore di una grata divelta, poi la paura. Attimi di tensione all’Infernetto, dove l’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui è stata presa di mira da una banda di rapinatori.

È accaduto intorno alle 3 del mattino in via Scevola Mariotti. Sei uomini, vestiti di nero, armati e con il volto coperto, sono riusciti a entrare nell’appartamento forzando la grata di una finestra del salone. Un’azione rapida, studiata, che ha trasformato la casa in un teatro di paura.

La banda e i momenti di tensione

Una volta all’interno, i rapinatori hanno agito con freddezza. Il calciatore, insieme alla madre, alla compagna e al fratello con la sua convivente, è stato radunato e chiuso in una stanza. Nessuna violenza fisica, ma minuti interminabili segnati dalla paura e dall’impotenza.

Mentre la famiglia restava bloccata, il gruppo ha messo a segno il colpo, portando via gioielli ed effetti personali per un valore stimato intorno ai 10mila euro.

L’intervento e le indagini

Dopo la fuga della banda, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i primi rilievi.

Le indagini sono ora affidate alla Squadra Mobile, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a eventuali elementi utili lasciati dai malviventi.

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