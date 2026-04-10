Terrore in un bar a Monteverde: minaccia il titolare con un coltello per avere da bere

Una serata di ordinaria follia si è trasformata in un incubo per il titolare di un esercizio commerciale in largo Bilancioni.

Un romano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente senza occupazione, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo con le pesanti accuse di tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’arma prelevata dal bancone

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato nel locale in uno stato di forte alterazione dovuto all’abuso di alcol. Davanti al rifiuto del proprietario di servirgli altri drink, il 37enne ha reagito con violenza: ha afferrato un coltello da cucina appoggiato sul bancone e lo ha puntato contro l’esercente, intimandogli di continuare a somministrargli bevande.

La colluttazione e l’arresto

Fortunatamente, una pattuglia automontata dei Carabinieri si trovava nei paraggi per un normale servizio di controllo del territorio. I militari, allertati dalla situazione di emergenza, sono entrati immediatamente nel locale.

Il tentativo di riportare l’uomo alla calma non è stato facile: il 37enne ha opposto una strenua resistenza, scagliandosi contro i militari con calci e pugni nel disperato tentativo di evitare le manette.

Solo dopo una breve colluttazione i Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a metterlo in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse in tragedia.

Il rito direttissimo

L’aggressore è stato condotto presso le aule di Piazzale Clodio, dove è stato sottoposto al rito direttissimo.

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