Testimonianze romene in Italia – Virginia Zeani

Virginia Zeani “L’Assoluta”, a 97 anni, si è ritirata tra le grandi voci liriche del passato.

La soprano, romena di nascita ed italiana di adozione, era nata il 21 ottobre 1925 a Solovastru in Transilvania. Nel 1943 si era stabilita in Italia affermandosi come una delle voci più belle del panorama operistico del Novecento. Nel corso di una carriera di oltre trent’anni, ha interpretato una sessantina di ruoli al fianco di tenori di diverse generazioni, da Beniamino Gigli e Ferruccio Tagliavini a Placido Domingo e Luciano Pavarotti, e diretta da grandi direttori fra cui Serafin, von Karajan, Mehta, Giulini. Di grande talento e di altrettanto grande bellezza era chiamata dai melomani L’Assoluta, in un’epoca in cui Maria Callas era ”La Divina” e Renata Tebaldi “Voce d’Angelo”.

Dopo gli studi, dapprima con Lydia Lipkowska in Romania e poi con Aureliano Pertile a Milano, debutta sulle scene nel 1948 al Duse di Bologna e al Lirico di Torino interpretando Violetta in Traviata, parte cui rimarrà legata per tutta la sua carriera e che sosterrà oltre 600 volte nei maggiori teatri internazionali. Negli anni, la carriera di Zeani si consolida in ruoli anche assai diversi stilisticamente tra loro, passando da opere come La bohème a Mefistofele, da Manon a Thaïs, da Manon Lescaut a Otello, dal Giulio Cesare di Händel ai Dialoghi delle Carmelitane, ai Racconti di Hoffmann, di cui interpreta i tre personaggi femminili in una serie di recite italiane accanto al marito, il basso Nicola Rossi Lemeni. Affronta anche ruoli di coloratura come la Zelmira e la Desdemona rossiniane, Elvira dei Puritani e Lucia di Lammermoor. Ritiratasi dalle scene nel 1982, insegnerà canto fino al 2004 alla scuola di musica dell’Università Indiana, negli Stati Uniti. Studiò canto sotto la guida del soprano Lydia Lipkowska e poi del tenore Aureliano Pertile e debuttò a Bologna nel 1948 come Violetta ne La traviata.

Il repertorio comprendeva oltre 70 ruoli, tra cui I dialoghi delle Carmelitane di Poulenc, che cantò in prima assoluta. Studiò canto sotto la guida del soprano Lydia Lipkowska e poi del tenore Aureliano Pertile e debuttò a Bologna nel 1948 come Violetta ne La traviata.

Il repertorio comprendeva oltre 70 ruoli, tra cui I dialoghi delle Carmelitane di Poulenc, che cantò in prima assoluta. La sua interpretazione più famosa è stata quella di Violetta, che cantò in oltre 600 recite.

È stata sposata dal 1958 con il basso Nicola Rossi-Lemeni, scomparso nel 1991. Entrambi furono docenti di canto all’Università dell’Indiana, contribuendo all’affermazione di diversi noti artisti, tra i quali Vivica Genaux e Sylvia McNair.

Ha risieduto a West Palm Beach, Florida. Si è spenta il 20 Marzo 2023.