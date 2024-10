Tevere Day, Celli: iniziativa preziosa per fare rete e guardare al futuro del fiume come patrimonio naturale, culturale e sociale

“Il Tevere Day è un esempio concreto di come fare rete tra istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini, con un unico obiettivo: restituire al Tevere il ruolo che merita nella vita della nostra città. Ringrazio il presidente Alberto Acciari per questa bella iniziativa che vuole celebrare e valorizzare il nostro amato fiume, simbolo indiscusso di Roma”.

Lo ha affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli che questa mattina ha partecipato in Aula Giulio Cesare in Campidoglio alla presentazione della sesta edizione di Tevere Day.

“Sarà un’occasione preziosa per ribadire l’importanza di lavorare insieme affinché il Tevere torni a essere non solo un patrimonio naturale, ma anche culturale e sociale, fulcro di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Come amministrazione ci stiamo muovendo proprio in questa direzione, come ad esempio con l’intervento di rigenerazione attravero i cinque parchi d’affaccio sul Tevere.

Tevere Day, dunque, con i suoi 140 eventi e il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, non è solo una celebrazione del passato, ma un invito a guardare al futuro del Tevere, perché Roma ha la responsabilità di proteggere e promuovere questo tesoro naturale”, conclude la presidente Svetlana Celli

