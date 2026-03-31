The Art of Cuban Piano. Dayramir González al Teatro Tor Bella Monaca

AMM AG e Seven Cults produzioni presentano “The Art of Cuban Piano”, concerto solista del pianista e compositore cubano Dayramir González, venerdì 17 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Tor Bella Monaca.

Evento internazionale che propone un viaggio sonoro attraverso le molteplici tradizioni musicali cubane, dalla musica classica ottocentesca al moderno jazz afro‑cubano, esplorandone i legami profondi con il jazz americano.

Il concerto celebra virtuosismo, lirismo, identità culturale e spettacolo in egual misura. Dayramir González, uno dei maggiori pianisti cubani contemporanei, presenta un programma composto da brani originali, rivisitazioni di temi tradizionali e intensi momenti di improvvisazione che mettono in luce il dialogo tra creatività individuale e memoria collettiva.

Sul palco il pianoforte si fa veicolo di colori timbrici ricchi e di complesse strutture ritmiche della tradizione cubana, sostenute da arrangiamenti pensati per coinvolgere il pubblico.

Pupillo del grande Chucho Valdés e Yamaha Artist, Dayramir González è all’avanguardia di una nuova generazione di innovatori dell’afro‑Cuban jazz. Vincitore del JoJazz Festival di L’Avana (2004, 2005) e autore del disco di debutto “Dayramir & Habana enTRANCé” (2007), premiato con tre Cubadisco, ha proseguito gli studi al Berklee College of Music come primo cubano beneficiario della “Presidential Scholarship” (2010). Ha suonato in stadi da 15.000 posti con leggende come Chucho e Bebo Valdés e ha headlinato la Carnegie Hall.

Con numerosi album pubblicati, González ha costruito un seguito internazionale in club, sale da concerto e festival in Nord e Sud America ed Europa; pur essendo cittadino statunitense, continua a esibirsi annualmente a Cuba al leggendario Jazz Plaza Festival di L’Avana, mantenendo salde le radici culturali e creative.

L’evento è pensato per avvicinare il pubblico romano alle forme contemporanee della musica dell’Avana, offrendo un’esperienza accessibile sia agli appassionati di jazz sia agli spettatori curiosi di nuove sonorità; indicato per un pubblico adulto e giovane adulto interessato a musica dal vivo di alta qualità.

Informazioni pratiche

– Data e ora: venerdì 17 aprile 2026, ore 21.00

– Luogo: Teatro Tor Bella Monaca, Roma

– Organizzazione: AMM AG e Seven Cults produzioni

– Biglietti: in vendita presso la biglietteria del teatro e online

– Accessibilità: servizi per persone con mobilità ridotta; per esigenze specifiche contattare la biglietteria.

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