The Kolors in concerto a Roma

Alle ore 21,30 di mercoledì 26 luglio 2023 i The Kolors si esibiranno sul palco del Maximo Shopping Center con ingresso gratuito.

Sarà l’ultimo appuntamento di “Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo organizzata dal centro commerciale con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che ha già visto esibirsi Le Vibrazioni, Giusy Ferreri e Enrico Ruggeri.

Per assistere al concerto bisogna prenotarsi su https://maximoshopping.it.

Probabilmente ormai il concerto sarà tutto esaurito però anche se senza biglietto non si potrà accedere all’area concerto sarà possibile accedere tranquillamente in Piazza Gabriella Ferri e ascoltare e cantare da lì le canzoni dei The Kolors compresa la hit di questa estate “Italo Disco”.

Italo Disco

Da metà giugno il singolo dance che riporta in voga, attualizzandone melodie e contenuti, il genere della disco music che tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta fu un apprezzatissimo marchio di fabbrica che contraddistinse le discoteche made in Italy, è stabilmente in vetta alle classifiche degli streaming e dei passaggi radiofonici.

Il successo di questo brano che sta facendo da colonna sonora alle vacanze consacra forse definitivamente il gruppo milanese tra le band italiane.

The Kolors

Dalla partecipazione e vittoria del gruppo all’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2015 tanta strada hanno fatto i The Kolors, oggi formati dallo storico leader Stash (Antonio Fiordispino) alla voce e chitarra, dal cugino Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal nuovo innesto Dario Iaculli al basso, che ha preso il posto di Daniele Mona.

Nel 2018 la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Frida (mai, mai, mai)” e poi altri successi fino a quello clamoroso di questa estate, che sta richiamando tanto pubblico alle date del loro tour italiano.