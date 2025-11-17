The meltin’ Rock a La Fontanina da Nicola

Il 22 novembre alle ore 21,30 a La Fontanina da Nicola, in via Massa Calciara 7 (zona Giardinetti) i felici partecipanti avranno il privilegio di godere l’energia coinvolgente del Rock e del pop.

Voce, Chiara

Basso, Carlo Bianchi

Chitarra, Marco Mancini

Tastiere, Marco Perugini

Batteria, Raffaele Marciano

