Categorie: Concerti e Musica Eventi Varie
Municipi: 6 (ex 8), Roma | Quartiere: Giardinetti
The meltin’ Rock a La Fontanina da Nicola
Il 22 novembre alle ore 21,30 n via Massa Calciara 7 (zona Giardinetti) un appuntamento da non perdere
Il 22 novembre alle ore 21,30 a La Fontanina da Nicola, in via Massa Calciara 7 (zona Giardinetti) i felici partecipanti avranno il privilegio di godere l’energia coinvolgente del Rock e del pop.
Ciò avverrà grazie a:
Voce, Chiara
Basso, Carlo Bianchi
Chitarra, Marco Mancini
Tastiere, Marco Perugini
Batteria, Raffaele Marciano
