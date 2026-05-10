Tiburtina, furti sui treni Alta Velocità: arrestata la coppia di “ladri dei bagagli”

Un intervento rapido e coordinato della Polizia Ferroviaria di Roma ha evitato quello che poteva essere un furto dall’alta velocità nel principale scalo capitolino.

Protagonisti due cittadini algerini, fermati per furto pluriaggravato grazie all’occhio attento degli agenti.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due uomini faceva da palo mentre il complice, salito su un convoglio in arrivo, ha approfittato del caos generato dalla discesa e salita dei passeggeri per impossessarsi di due valigie lasciate sulla cappelliera.

L’azione, fulminea ma non inosservata, è stata immediatamente bloccata dagli operatori della Polfer, che hanno impedito la fuga dei sospetti.

La refurtiva è stata restituita senza danni al legittimo proprietario e i due fermati sono stati consegnati alle autorità giudiziarie, a conferma della costante vigilanza delle forze dell’ordine nei principali nodi di transito della Capitale.

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