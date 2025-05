TIM Summer Hits 2025, presentazione in Campidoglio

È stato presentato oggi, in Campidoglio, TIM Summer Hits 2025, l’evento di musica estivo a Piazza del Popolo.

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno anche quest’anno alla guida del grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica a Roma.

Saranno oltre 80 gli artisti che si alterneranno sul palco delle quattro serate, tra questi Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alfa, Annalisa, ABigMama, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Clementino, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, LDA, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Patty Pravo, Planet Funk, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo + Guests, Tananai, The Kolors, Vale LP e Lil Jolie.

“Un cast stellare – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri – per quella che è diventata una tradizione importante per Roma e il Paese, con numeri in continua crescita. In questa quarta edizione siamo passati dai 70 cantanti dello scorso anno a 80 e tutti di altissimo livello”.

Offrire “una grande festa popolare con tanta musica gratuita è per noi importante, perché rappresenta uno dei tasselli di una strategia che vuole rendere la cultura un diritto fondamentale di cittadinanza”.

“Con OperaCamion – ha aggiunto poi Gualteri riferendosi al progetto itinerante che porta l’Opera nelle piazze dei Municipi – portiamo la musica nelle periferie e a piazza del Popolo ci saranno tanti grandi nomi”.

“Vogliamo regalare ai romani e ai turisti uno spettacolo unico, a cui potranno partecipare tutti, senza distinzioni socio-economiche: crediamo in una Roma che non lasci indietro nessuno e dove i grandi eventi, musicali e sportivi, siano anche un diritto di tutti e non solo un privilegio per pochi.

Negli anni passati oltre 150 mila persone, tra cui tantissimi giovani, si sono divertiti ascoltando le hit estive più famose, trascorrendo una serata in compagnia al centro di Roma. Lo show andrà anche su Rai 1 e sarà una straordinaria occasione per promuovere la nostra città, con le immagini che verranno viste da milioni di italiani” ha aggiunto l’assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato.

TIM Summer Hits andrà in onda a partire da venerdì 13 giugno in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.

