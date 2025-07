Incendio a Tivoli: esplodono auto nel deposito in fiamme, evacuata una palazzina

Un pomeriggio di paura quello vissuto oggi a Paterno, frazione del comune di Tivoli, dove un incendio improvviso e violento ha trasformato un appezzamento di terra incolto in un vero e proprio inferno di fiamme e fumo.

Il fuoco, alimentato dal vento e dalle sterpaglie, ha raggiunto un deposito di auto abbandonate, provocando una serie di esplosioni che hanno scosso l’intero quartiere.

Era da poco passata luna e mezza, mercoledì 23 luglio, quando le prime chiamate allarmate al 112 hanno segnalato il rogo in via Primo Levi.

In pochi minuti, la situazione è degenerata: colonne di fumo nero hanno oscurato il cielo sopra la zona nord-est della Capitale, e le fiamme alte hanno raggiunto un deposito dove da anni giacevano carcasse di veicoli dimenticati.

La situazione è apparsa da subito critica: per precauzione, le forze dell’ordine hanno deciso di evacuare un’intera palazzina adiacente all’area interessata.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la tensione è rimasta alta fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Villa Adriana, che hanno dato il via alle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di Tivoli, che hanno cinturato la zona per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, più esplosioni sono state chiaramente udite nel corso dell’incendio, probabilmente causate dai serbatoi residui delle auto andate a fuoco.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo, ma la natura accidentale resta la pista più probabile, complice l’erba secca, il caldo torrido e il vento che ha soffiato con forza per tutto il pomeriggio.

