Tivoli, minori nella sala scommesse: il Questore ordina la chiusura del locale

Licenza sospesa e serrande abbassate per una nota sala scommesse di via dell’Unione, a Tivoli.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Roma ed eseguito dagli agenti del Commissariato locale, è scattato dopo un controllo della Squadra di Polizia Amministrativa che ha portato alla luce una grave violazione delle norme che regolano il settore del gioco d’azzardo.

Il blitz e la scoperta dei minori

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno notato la presenza di due minorenni all’interno dell’esercizio, in un’area che, per legge, dovrebbe essere rigorosamente interdetta a chiunque non abbia ancora compiuto la maggiore età.

I giovanissimi si muovevano indisturbati tra i terminali, le slot machine e i monitor dedicati alle quote, esattamente come i frequentatori abituali.

Il dipendente incaricato della sorveglianza non è stato in grado di giustificare la presenza dei due ragazzi, né di spiegare come fossero riusciti a eludere i controlli all’ingresso. Un “vuoto” di vigilanza che è stato ritenuto inaccettabile dagli inquirenti, data la delicatezza del servizio offerto.

Le sanzioni: sigilli e multe

In base alle risultanze dell’attività istruttoria, il Questore ha disposto la chiusura immediata dell’attività per cinque giorni. Il provvedimento mira a sanzionare la gestione negligente e a prevenire ulteriori rischi per i soggetti più fragili.

Oltre alla serrata forzata, alla titolare è stata notificata una sanzione amministrativa per la violazione delle prescrizioni previste dal T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

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