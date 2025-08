Tivoli, notte di sangue a Ponte Lucano: rubano una Porsche e si schiantano. Un morto e due feriti gravi

Un’auto di lusso, una Porsche, è finita a tutta velocità contro il cancello d’ingresso di un’azienda sulla via Maremmana Inferiore, nel comune di Tivoli. A bordo tre uomini, probabilmente in fuga. Il bilancio è pesante: uno è morto, gli altri due sono in condizioni critiche.

La corsa, finita in tragedia, è partita presumibilmente dalla via Tiburtina. All’altezza del civico 15, in zona Ponte Lucano, il conducente ha perso il controllo. L’auto ha sbandato, ha invaso l’opposta corsia, ha travolto un cartello pubblicitario e poi si è schiantata con violenza contro un cancello, ribaltandosi. Una scena da incubo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e gli agenti del commissariato di Tivoli. I tre uomini a bordo erano incastrati nelle lamiere. Solo l’intervento dei pompieri ha permesso di estrarli.

Uno di loro, però, era già privo di sensi. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto durante il trasporto all’ospedale San Giovanni Evangelista, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Gli altri due sono ricoverati in prognosi riservata, le loro condizioni sono gravi. Nessuno dei tre aveva con sé documenti. Secondo le prime informazioni, sarebbero cittadini rom, ora in attesa di identificazione da parte delle forze dell’ordine.

La Porsche, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata rubata poco prima da un’officina-carrozzeria della zona, dove era stata lasciata in riparazione dal proprietario. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire come sia avvenuto il furto e se ci siano complici coinvolti.

La magistratura di Tivoli ha aperto un’indagine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma una cosa è certa: quella corsa, iniziata forse per gioco o per sfida, si è conclusa con un drammatico schianto contro il destino.

