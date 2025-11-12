Tor Bella Monaca: bambino investito da un auto, salvato da un agente della Polizia Locale

Momenti di paura e grande tensione ieri in viale Duilio Cambellotti, dove un bambino di 7 anni è stato investito mentre attraversava la strada insieme a un familiare e ai suoi fratellini.

Il piccolo, di nazionalità peruviana, è rimasto a terra privo di conoscenza, ma il tempestivo intervento di un agente del VI Gruppo “Torri” della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di salvargli la vita.

L’operante, sopraggiunto a bordo di autopattuglia per i rilievi di un altro incidente, si è subito accorto delle gravi condizioni del bambino, che risultava senza battito e necessitava di un intervento immediato.

In attesa dell’arrivo del 118, allertato immediatamente, l’agente ha iniziato le manovre di rianimazione, assistito da un collega, dimostrando lucidità, preparazione e grande senso del dovere in una situazione di emergenza estrema.

La reazione immediata ha salvato la vita

Dopo pochi minuti, il bambino ha ripreso conoscenza, suscitando grande sollievo tra i familiari e le persone accorse sul posto.

I caschi bianchi hanno continuato ad assisterlo, tranquillizzandolo fino all’arrivo dell’ambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso al Bambin Gesù, ospedale pediatrico della capitale.

Una seconda pattuglia è intervenuta per i rilievi dell’incidente, che ha visto coinvolta una Citroen C3 guidata da un uomo italiano di 49 anni, rimasto sul posto.

