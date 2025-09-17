Tor Bella Monaca, blitz della Polizia Locale: sgomberati due appartamenti occupati abusivamente

Questa mattina a Tor Bella Monaca la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta contro le occupazioni abusive, restituendo alla collettività due appartamenti comunali sottratti alla legalità.

Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) hanno fatto scattare l’operazione in via Brandizzi e via Labruzzi, dove cinque persone – di età compresa tra i 30 e i 50 anni, tutte di nazionalità straniera – avevano preso possesso irregolarmente degli alloggi.

Per loro è scattata la denuncia per occupazione abusiva di immobile pubblico.

I due appartamenti, riconsegnati al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, verranno ora messi in sicurezza per impedire nuove intrusioni e successivamente destinati agli aventi diritto, riportando così legalità e ordine in una delle zone più delicate della Capitale.

