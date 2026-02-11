Tor Bella Monaca, chiuso bar in via Acquaroni: era il ritrovo di pregiudicati

Ancora un provvedimento di pubblica sicurezza nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato la sospensione della licenza a un bar di via Acquaroni, imponendone la chiusura immediata per dieci giorni.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Roma su proposta dei militari dell’Arma, è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), lo strumento normativo che consente di intervenire sugli esercizi ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Mesi di controlli e segnalazioni

La decisione non arriva al termine di un singolo episodio, ma dopo un’attività di monitoraggio protrattasi nel tempo.

Secondo quanto emerso dai controlli, il locale sarebbe stato frequentato in maniera “costante e sistematica” da soggetti con precedenti penali, trasformandosi in un punto di ritrovo abituale.

Negli ultimi mesi, all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio, sarebbero state denunciate diverse persone per reati legati allo spaccio di stupefacenti e per reati contro il patrimonio.

A ciò si aggiungono irregolarità amministrative già contestate in passato, in particolare relative alla gestione delle slot machine presenti nel bar.

Droga nascosta dietro le slot

Proprio durante la notifica del provvedimento, i Carabinieri hanno effettuato un’ispezione dei locali.

Nel corso del controllo è stata rinvenuta sostanza stupefacente occultata dietro una delle macchinette da gioco.

In particolare, sono stati sequestrati 10 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina e ulteriori 11 grammi di hashish.

La droga non è stata attribuita nell’immediatezza a una persona specifica, motivo per cui il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti. Il ritrovamento, tuttavia, rafforza il quadro già delineato dagli investigatori.

La funzione dell’articolo 100

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando questo sia teatro di disordini o abituale ritrovo di persone ritenute pericolose.

Si tratta di una misura a carattere preventivo e temporaneo, finalizzata a interrompere situazioni ritenute idonee a compromettere la sicurezza del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.