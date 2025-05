Tor Bella Monaca, donna picchiata e rapinata in strada: arrestato un 39enne romano

Un’aggressione brutale, un furto e infine l’arresto in flagranza. È accaduto a Roma, in zona Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in via Calimera, a seguito di una chiamata di emergenza al 112.

A segnalare l’accaduto è stata una donna, sotto shock, che ha denunciato di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte di un uomo, suo conoscente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la lite tra i due sarebbe degenerata in pochi istanti. L’uomo, un 39enne romano già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito la donna con violenza, sferrandole più pugni al volto fino a causarle ecchimosi visibili anche all’arrivo della pattuglia.

Poi, non contento, si sarebbe impossessato del suo telefono cellulare e dei documenti personali, fuggendo via.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Nel frattempo, i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore e lo hanno individuato poco distante. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha reagito in modo violento anche contro i militari, cercando di colpirli con calci e pugni.

Solo grazie al pronto intervento dei Carabinieri, che lo hanno immobilizzato con non poca difficoltà, è stato possibile portarlo in caserma in sicurezza.

Nella giornata di oggi, presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio, è stato convalidato l’arresto. L’uomo è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale e rapina.

