Roma City Ballet Company Luciano Cannito

presenta

Schiaccianoci

Dal 20 al 26 Dicembre

Roma Auditorium della Conciliazione

Torna a Roma Lo Schiaccianoci nella versione classica, con le grandi scene di massa, il sogno di Clara, i fiocchi di neve, la battaglia tra soldatini e topi, la Fata Confetto, il principe… E la meravigliosa musica di Tchaikovsky.

Tutta la magia del Natale sulle punte con gli straordinari primi ballerini ospiti Ksenia Ovsyanick, Dinu Tamazlacaru, Tatiana Melendez, Vincenzo Di Primo.

Lo splendido artista dalla tecnica virtuosistica impeccabile, acclamato finalista della scorsa edizione di Amici, Vincenzo Di Primo, direttamente da New York e per la prima volta in scena a Roma, sarà guest nelle recite del 25 e 26 Dicembre.

Info

Auditorium della Conciliazione

Via della Conciliazione, 4

Venerdì 20 ore 21:00

Sabato 21 ore 21:00

Domenica 22 ore 17:00

Lunedì 23 ore 21:00

Mercoledì 25 ore 17:00

Giovedì 26 dicembre ore 17:00

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino