Torna dall’ex e si nasconde sotto le coperte: arrestato stalker recidivo

Un incubo che sembrava finito. Anni di violenze, minacce, sopraffazioni. Poi il coraggio di dire basta, la denuncia, la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ma il passato è tornato a bussare alla porta di una donna di Torre Angela, trascinandola di nuovo nella paura.

Questa volta, però, qualcuno ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. Un residente, sentendo urla e insulti provenire dall’appartamento della vittima, ha utilizzato l’app YouPol per segnalare in tempo reale la lite alla polizia. Pochi minuti dopo, gli agenti del VI distretto Casilino erano già sul posto.

Il ritorno del terrore: la cena-trappola

Lui, un 46enne marchigiano con un passato di violenze, era già stato allontanato con un provvedimento restrittivo a settembre, dopo che la sua ex compagna lo aveva denunciato. Ma dopo mesi di lontananza, ha deciso di rimettersi in gioco, tentando di riavvicinarsi con l’inganno.

Si è fatto avanti con fare amichevole, proponendo una cena “per chiarire”. La donna, pur diffidente, ha accettato. Una serata apparentemente tranquilla, fino al momento di congedarsi. Ma il 46enne non aveva intenzione di andarsene: ha insistito per restare a dormire. Lei, terrorizzata all’idea di scatenare la sua furia con un rifiuto, ha ceduto.

Dalle minacce all’arresto: lo trovano sotto le coperte

La mattina dopo, la donna ha trovato la forza di chiedergli di andarsene. È stato allora che l’uomo ha mostrato il suo vero volto: insulti, urla, minacce.

Un’escalation di violenza verbale che ha allarmato un vicino, il quale ha immediatamente inviato una segnalazione tramite YouPol.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno subito sentito la voce dell’uomo che ordinava alla vittima di prendere tempo, mentre cercava un nascondiglio. La polizia ha perquisito l’appartamento e lo ha trovato sotto le coperte del letto, nel goffo tentativo di sfuggire all’arresto.

Bloccato e ammanettato, è stato portato via con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione della misura cautelare. Per lui, questa volta, la porta non si è più riaperta: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

