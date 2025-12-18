Torna il Roma TorSapienza Street Choir Festival

Prosegue con appuntamenti di grande intensità artistica e simbolica la 5ª edizione del Roma TorSapienza Street Choir Festival, confermandosi non solo come rassegna musicale, ma come vero e proprio spazio di incontro, dialogo e coesione sociale attraverso l’arte corale.

Il Gospel del Coro Alfa Omega: musica che unisce e solleva

Il prossimo fine settimana sarà dedicato al Gospel, linguaggio universale capace di parlare al cuore e di creare comunità. Sabato 20 dicembre alle ore 20.30 e domenica 21 dicembre alle ore 18.00, la Chiesa Evangelica Alfa Omega ospiterà due concerti del Coro Alfa Omega, ensemble che fa della spiritualità, dell’energia vocale e della partecipazione emotiva i propri tratti distintivi.

Il Gospel, nato dall’esperienza di fede e di riscatto delle comunità afroamericane, trova in questi concerti una dimensione autentica e contemporanea: un canto che nasce dall’anima, che accende, solleva e crea legami profondi tra chi canta e chi ascolta.

La scelta di collocare questi appuntamenti all’interno di una chiesa evangelica rappresenta uno dei segni più chiari della vocazione del Festival a favorire il dialogo tra le diverse confessioni cristiane, valorizzandone le specificità e riconoscendone la comune radice spirituale.

Il concerto di fine anno: il Coro Polifonico Beato Angelico della Minerva

Il percorso della quinta edizione si concluderà domenica 28 dicembre con il Concerto di Fine Anno affidato al Coro Polifonico Beato Angelico della Minerva, ospitato nella Chiesa di Santa Maria Immacolata e San Vincenzo De Paoli.

Il coro, storicamente legato alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva, porterà in scena un programma che affonda le proprie radici nella grande tradizione della musica polifonica sacra, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e meditativa.

Un appuntamento che suggella il Festival con eleganza e profondità, restituendo alla coralità il suo ruolo originario di servizio alla liturgia, alla bellezza e alla comunità.

Un Festival che costruisce ponti

Anche in questo proseguo di programma, il Roma TorSapienza Street Choir Festival ribadisce i valori che ne hanno determinato il successo e la crescita: inclusione, partecipazione, accessibilità alla cultura, valorizzazione del territorio e dialogo tra fedi cristiane.

Dalla strada alle chiese, dai cori scolastici a quelli amatoriali e professionali, il Festival racconta come la musica corale possa diventare strumento di incontro, conoscenza reciproca e fraternità.

Un cammino che, concerto dopo concerto, continua a dimostrare come l’arte condivisa sia capace di superare confini, abbattere distanze e restituire alla comunità il senso più autentico dello stare insieme.

