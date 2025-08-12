Torna “L’Abbraccio universale del Tango”

Domenica 24 agosto dalle 19:30 alle 23 serata di tango libero in una delle piazze più significative del Municipio VIII, dove si ballerà e durante la serata verrà presentata la II edizione de “L’Abbraccio universale del Tango”.

Il progetto, in collaborazione con il Municipio e l’Istituto Romano San Michele (Piazza Tosti 4, Tormarancia), prevede, dal mese di settembre 2025, un corso di tango terapeutico, tecniche di comunicazione e recitazione.

Il corso, rivolto a persone di ogni età con fragilità emotiva, con priorità ai residenti nel Municipio VIII, prevede 24 incontri gratuiti (due a settimana, negli orari da concordare con i partecipanti) dal 1 settembre al 30 novembre 2025, al termine si terrà una breve performance teatrale con tango di tutti i partecipanti al progetto. Iscrizioni entro il 5 settembre.

Informazioni, contatti e modulo di iscrizione.

