Torna Music@Mens, concorso dedicato a salute mentale e inclusione

È in programma dall’1 al 10 ottobre l’edizione 2026 di Music@Mens, concorso musicale promosso nell’ambito della V Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale.

“Cerchiamo canzoni inedite – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – su tematiche dell’inclusione sociale e contro il pregiudizio in salute mentale. Confidiamo nella partecipazione di tanti giovani come nelle passate edizioni, con l’obiettivo di stimolare gli autori a creare prodotti musicali in tema di salute mentale per promuovere messaggi positivi sul valore e la ricchezza dell’inclusione. La musica, con il suo linguaggio universale, diventa uno strumento straordinario per unire e può fare molto per aiutare a combattere i pregiudizi e stimolare riflessioni profonde. Il concorso Music@Mens rappresenta un’occasione importante anche per dar voce a chi spesso non viene ascoltato.”

Iscrizione gratuita fino al 31 luglio. Il regolamento è reperibile sul sito https://www.salutementale.net/musicamens-2026/ , dove si possono anche riascoltare le canzoni vincitrici delle edizioni 2024 e 2025.

I finalisti potranno presentare i propri brani esibendosi, anche con base musicale, nella serata di lunedì 5 ottobre 2026 al Teatro Tor Bella Monaca, dove verrà definita la classifica e ci sarà la proclamazione dei tre vincitori.

La premiazione dei primi 3 brani classificati si terrà, nell’ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la mattina di sabato 10 ottobre 2026 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

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