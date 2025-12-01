Torpignattara, arrestato 40enne per evasione: scoperta cocaina e munizioni in casa

Momenti di tensione a Torpignattara, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo di 40 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso fuori dal domicilio in violazione della misura cautelare in corso.

L’uomo è stato notato dai militari durante un normale controllo in via Casilina: non è sfuggito al loro occhio attento ed è stato immediatamente fermato e riaccompagnato a casa.

Ma la vicenda ha preso una piega più seria durante la perquisizione domiciliare nell’appartamento dove il 40enne stava scontando gli arresti: i Carabinieri hanno trovato due cartucce calibro 12 e 4,84 grammi di cocaina, nella disponibilità del padrone di casa, un 29enne romano.

Il giovane è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e segnalato al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato resta in custodia per evasione.

