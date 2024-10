Torquati (Mun.XV): dopo anni realizzata area verde scuola vescovo

“E’ stata consegnata oggi al Municipio XV l’area verde attrezzata adiacente alla “Scuola di Grottarossa”, in Via di Valle Vescovo, parco che doveva essere realizzato già molti anni fa.

Frutto di una compensazione edilizia, già all’epoca l’intervento prevedeva la completa bonifica dell’area, ad uso esclusivo dell’IC Lucio Fontana, la sua recinzione, la piantumazione di alberi e la realizzazione di viali con ghiaia, ma con gli eventi alluvionali del 2011 la zona venne interessata anche da uno smottamento della collina sovrastante e il parco è poi rimasto chiuso e inagibile per anni. Ringraziamo il soggetto attuatore che in pochi mesi ha invece garantito l’apertura dell’intera area.

Una vicenda lunga e complessa, seguita in questi due anni e mezzo anche dalle famiglie dei piccoli alunni, che finalmente ora potranno usufruire dell’area verde a disposizione della scuola in sicurezza.

Voglio davvero ringraziare i Consiglieri municipali Sara Martorano e Giovanni Forti, la Presidente della Commissione Scuola, Rossana Betulia, come anche il Dipartimento Urbanistica e i nostri uffici che in questi mesi hanno seguito da vicino tutte le fasi della realizzazione dell’area in questione.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

