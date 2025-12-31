Torre Angela, al via il percorso per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Aspertini

Dopo anni di attesa, l’impianto sportivo di via Amico Aspertini 78, nel cuore di Torre Angela, si prepara a voltare pagina.

Tornata ufficialmente in possesso della struttura, l’Amministrazione Capitolina ha avviato il percorso per la riqualificazione e il rilancio dell’impianto, puntando su un modello di collaborazione tra pubblico e privato.

Il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha infatti pubblicato un avviso esplorativo rivolto agli operatori economici interessati a investire nel recupero dell’area e a gestirla una volta riqualificata.

L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio sportivo moderno, funzionale e capace di diventare un punto di riferimento per il territorio.

Riqualificazione e gestione affidate ai privati

Il percorso scelto dal Campidoglio è quello del Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Attraverso la piattaforma telematica di Roma Capitale, gli operatori in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare una manifestazione di interesse per essere ammessi alla successiva procedura negoziata, che avverrà senza pubblicazione di un bando tradizionale.

Le proposte dovranno essere strutturate in modo completo: dalla progettazione alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, fino alla gestione dell’impianto e dei servizi collegati.

Un approccio integrato che punta a garantire sostenibilità economica e continuità nel tempo.

Cosa dovranno presentare gli operatori

Nel dettaglio, i soggetti interessati dovranno presentare un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, oltre alla descrizione delle modalità di gestione dell’impianto, delle attività sportive previste e dei servizi offerti.

Sarà inoltre necessario indicare i requisiti del promotore e tutta la documentazione prevista dall’avviso pubblico.

L’intera procedura si svolgerà esclusivamente online, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità.

Scadenza fissata a marzo 2026

C’è tempo fino alle ore 12 del 30 marzo 2026 per presentare le proposte. Una finestra ampia, pensata per consentire agli operatori di elaborare progetti solidi e di qualità, capaci di rispondere alle esigenze del quartiere e agli obiettivi dell’Amministrazione.

Il link alla piattaforma telematica e tutti i dettagli relativi alla procedura sono a disposizione sulla pagina di questo sito a cura del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

