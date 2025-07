Tra foulard, zaini e metro: il Giubileo dei Giovani insidiato dai borseggiatori

Una città in festa, invasa da giovani pellegrini giunti da tutto il mondo per il Giubileo dei Giovani. Ma dietro le luci dei grandi eventi e la spiritualità delle celebrazioni, si nasconde l’ombra dei borseggiatori.

E proprio per garantire sicurezza ai cittadini e ai visitatori, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio.

I risultati non si sono fatti attendere: cinque arresti in poche ore, tutti per furto aggravato. Le vittime? Pellegrini, turisti, ragazzi in cammino verso i luoghi della fede. Il bersaglio perfetto per chi, tra le pieghe del caos romano, cerca di approfittarne.

Il furto col foulard in via Nicola Salvi

La scena è quella di un tranquillo mattino nei pressi del Colosseo. Un gruppo di pellegrini coreani si muove lentamente lungo via Nicola Salvi, zaini in spalla e occhi colmi di stupore. Tra loro si aggira una donna, pancione in vista — è incinta al settimo mese. Ha un foulard in mano. Lo muove con grazia, come a coprire un gesto qualunque. Invece, sotto quel tessuto leggero, le sue mani si infilano rapide nello zaino di un giovane coreano.

Ma i Carabinieri la stanno osservando da lontano. Intervengono. La fermano. Refurtiva recuperata, 500 euro sequestrati, probabilmente frutto di altri furti. Lei, cittadina bulgara di 31 anni, finisce in manette.

Via del Corso: il ladro tra i pellegrini

Altro giro, altra truffa. Questa volta in via del Corso, tra vetrine eleganti e turisti accaldati. Un uomo si muove con disinvoltura tra i gruppi di pellegrini. Ad un tratto entra in un negozio. Non compra nulla, ma si porta via due paia di occhiali da 900 euro. Un addetto alla sicurezza lo nota, lo blocca all’uscita. I Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina lo arrestano poco dopo: si tratta di un 39enne georgiano, già noto alle forze dell’ordine.

Metropolitana: i predatori tra Lepanto e Ottaviano

Lì sotto, nei tunnel affollati della metro A, la caccia è aperta. I Carabinieri della Stazione di Roma Prati sorvegliano le fermate più a rischio. E proprio tra Lepanto e Ottaviano, scovano due uomini — romeni, 41 e 57 anni, pregiudicati — mentre sfilano il portafoglio a un giovane pellegrino brasiliano. Presi in flagranza, arrestati.

Poco più a nord, nella zona Flaminia, un giovane cubano viene visto allontanarsi in fretta. Ha un portafoglio in mano. È di un ragazzo francese. Anche lui finisce in manette, dopo l’intervento tempestivo dei militari.

Controllo del territorio e sicurezza dei fedeli

Le vittime, hanno presentato tutte regolare denuncia, rientrando così in possesso dei propri effetti personali. I Carabinieri, nel frattempo, proseguono senza sosta i controlli in vista degli eventi giubilari.

