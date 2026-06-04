Tra Monteverde e Portuense nasce “Parco Newton”: il nuovo complesso residenziale in classe A4

Una porzione strategica della Capitale si prepara a cambiare radicalmente volto, ridisegnando gli standard dell’abitare contemporaneo.

Lungo l’asse viario che unisce idealmente i quartieri storici di Monteverde e Portuense con i grattacieli e i viali monumentali dell’Eur, sono entrati nel vivo i cantieri di Parco Newton.

Non si tratta di una semplice operazione di edilizia residenziale, ma di un vero e proprio micro-quartiere hi-tech concepito per rispondere alla nuova e pressante domanda di immobili a impatto zero, dove la tecnologia costruttiva si fonde con la filosofia degli spazi e dei servizi condivisi.

Il progetto, che si sviluppa su un’area baricentrica del quadrante sud-occidentale, prevede la nascita di sette edifici di ultima generazione per un totale di circa 130 appartamenti, immersi in un polmone verde attrezzato.

Standard A4 e autosufficienza: la casa del futuro a Roma

Il vero punto di forza di Parco Newton risiede nelle sue prestazioni ingegneristiche. Tutti i complessi sono stati progettati per tagliare drasticamente i consumi e le emissioni in atmosfera, raggiungendo la classe energetica A4, il massimo livello di efficienza previsto dagli attuali standard della normativa italiana.

Un traguardo reso possibile dall’installazione massiccia di impianti fotovoltaici di ultima generazione sulle coperture, abbinati a un sofisticato sistema di isolamento termico e acustico dell’involucro edilizio.

Sul fronte della mobilità del futuro, l’intero complesso sarà nativamente attrezzato con una rete capillare di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, strizzando l’occhio alla transizione ecologica della flotta auto cittadina.

Trasparenze e architettura di luce: il ruolo del vetro

Dal punto di vista dell’impatto visivo, il progetto punta su linee pulite, geometrie contemporanee e su un dialogo costante tra l’ambiente interno e la natura circostante. Il materiale simbolo dell’intervento è il vetro ingegnerizzato: ampie superfici trasparenti, enormi vetrate e parapetti strutturali sui balconi e sulle terrazze panoramiche sono stati progettati per massimizzare l’ingresso della luce naturale, offrendo al contempo standard di sicurezza antisismica e di resistenza meccanica ai vertici della categoria.

Oltre alle mura domestiche, è la concezione dello spazio pubblico a definire la filosofia del progetto.

Il complesso è stato pensato come una comunità autosufficiente: i residenti avranno a disposizione una piscina condominiale, un’area fitness dedicata al benessere fisico, parchi giochi protetti per i bambini e persino un orto urbano condiviso, dove riscoprire la socialità a chilometro zero.

Dai villini sul litorale all’Eur: i 40 anni del Gruppo Sinergia

Dietro la firma di Parco Newton c’è il know-how quarantennale del Gruppo Sinergia, guidato dall’ingegner Nicola Lucadamo. La storia di questa realtà imprenditoriale si intreccia strettamente con lo sviluppo urbanistico del quadrante Sud di Roma.

Dalle prime intuizioni degli anni Ottanta, legate all’edilizia residenziale sul litorale romano, il gruppo ha progressivamente spostato il proprio raggio d’azione seguendo le linee d’espansione della Capitale.

I cantieri dell’azienda hanno accompagnato e ritmato la nascita e il consolidamento di quartieri oggi centrali per il mercato immobiliare romano, come l’Infernetto, Casal Palocco, le grandi lottizzazioni dell’Eur e il moderno comprensorio di Mezzocammino.

Con Parco Newton, il gruppo firma un nuovo capitolo di questa evoluzione, proponendo un modello che non consuma semplicemente suolo, ma punta a elevare la qualità della vita urbana integrando architettura, efficienza e benessere sociale.

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