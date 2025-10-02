Tragedia a Corso Francia: auto travolge bici, morto 17enne. Rientrava a casa dopo la manifestazione

Un’altra giovane vita spezzata a Corso Francia. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita nella notte di giovedì 2 ottobre, poche ore dopo aver preso parte alla manifestazione pro Pal a sostegno di Flotilla, andata in scena mercoledì sera nella Capitale.

L’incidente

Era in sella alla sua bicicletta quando, intorno alle 2 del mattino, all’altezza del civico 115, si è scontrato con una Volkswagen Golf guidata da un 20enne.

L’impatto è stato violentissimo. Soccorso immediatamente e trasportato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli, il 17enne è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

Il giovane automobilista, sotto shock, è stato portato al Sant’Andrea per gli accertamenti di rito: alcol e droga sono risultati negativi.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi scientifici, sequestrato i mezzi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Una strada segnata dalle tragedie

Quella di stanotte è l’ennesima vittima di Corso Francia, una delle arterie più trafficate e, purtroppo, più drammaticamente legate a incidenti mortali della Capitale.

Qui, nel 2022, perse la vita Leonardo Lamma. Due anni prima, nel 2020, fu la volta di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte e uccise mentre attraversavano la strada.

Un elenco che si allunga, lasciando dolore e domande aperte sulla sicurezza di una delle strade simbolo della notte romana.

