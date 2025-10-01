Roma, serata di tensione a Termini: attivisti in piazza dopo il blocco della Flotilla
La polizia ha circondato lo scalo. Chiusa la fermata metro
La notizia del fermo della Flotilla per Gaza, intercettata al largo dalle autorità israeliane, è arrivata come una scossa anche a Roma.
Nel giro di poche ore la città si è accesa di cortei, presidi e proteste che hanno trasformato la stazione Termini in un luogo blindato.
Il pomeriggio era cominciato con i primi movimenti da San Lorenzo e dall’Università La Sapienza: studenti, collettivi e sigle vicine alla causa palestinese hanno acceso i megafoni e si sono diretti verso il cuore della capitale.
Alle 21.10 il corteo è arrivato in piazza dei Cinquecento. Qui, seduti a terra, centinaia di manifestanti hanno improvvisato un presidio pacifico, circondati però da un imponente schieramento delle forze dell’ordine.
La Questura non ha lasciato margini: l’area della stazione è stata subito cinturata per impedire occupazioni o blocchi ferroviari.
L’Atac, su disposizione delle autorità, ha chiuso la fermata Termini delle linee metro A, B e B1: i treni hanno continuato a transitare senza fermarsi, mentre i pendolari increduli assistevano a scene di slogan, tamburi e bandiere.
Non solo Roma. Le proteste si sono diffuse anche a Napoli, dove oggi lo scalo ferroviario è rimasto paralizzato per ore da sit-in improvvisati sui binari.
In serata è arrivata la presa di posizione più pesante: la Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati.
«L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadini italiani – ha dichiarato il sindacato – è un fatto di gravità estrema. Non è solo un crimine contro persone inermi, ma una ferita al nostro stesso ordine costituzionale».
La mobilitazione non si ferma qui: le prossime 48 ore si annunciano decisive, tra piazze calde, presidi annunciati e un Paese che guarda con tensione crescente non solo a Gaza, ma anche ai suoi snodi ferroviari e alle piazze delle città.
