Tragedia a Tor Sapienza, donna trovata senza vita nel garage di casa

Una caduta improvvisa, forse causata da un malore, è costata la vita a L.A, 69 anni, trovata senza vita nel garage del suo palazzo di viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 6 novembre.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era scesa nel garage per prendere la lettiera del gatto quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolata lungo la rampa delle scale, battendo violentemente la testa. È stata trovata in fondo ai gradini, ormai priva di sensi.

All’arrivo dei soccorritori del 118, la 69enne era già in arresto cardiaco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che la donna sia precipitata dopo essere stata colta da un malore, ma non si esclude del tutto la possibilità di un incidente fortuito.

La salma di L.A è stata messa a disposizione del medico necroscopo per gli esami di rito. Al momento, non sarebbero stati trovati segni di effrazione o tracce di terze persone sul luogo del ritrovamento.

