Tragedia al Viminale, dipendente precipita nel vuoto davanti ai colleghi

Era una mattina come tante all’interno del Viminale. I corridoi già pieni di impiegati, le pratiche da smaltire, il via vai di funzionari e personale amministrativo negli uffici del Ministero dell’Interno. Poi, poco dopo le 9.30 di oggi, martedì 26 maggio, il silenzio improvviso e il caos.

Un dipendente del ministero, un uomo di circa sessant’anni, si è tolto la vita precipitando da un piano dell’edificio davanti agli occhi attoniti di colleghi e presenti.

La vittima, identificata con le iniziali F.S., lavorava negli uffici amministrativi del ministero.

Secondo le prime ricostruzioni, era arrivato regolarmente sul posto di lavoro nelle prime ore della mattinata, senza che nulla lasciasse presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco.

Il gesto si è consumato in pochi istanti all’interno del complesso ministeriale, in una scena che ha lasciato sotto shock i dipendenti presenti.

Alcuni colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme mentre nel piazzale del Viminale sono arrivate in pochi minuti diverse pattuglie della polizia e un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma per il funzionario non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. L’area è stata subito isolata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul caso stanno lavorando la polizia scientifica e gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti per raccogliere testimonianze e verificare ogni elemento utile all’indagine.

Al momento, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, non sarebbero stati trovati messaggi o biglietti che possano spiegare le ragioni del gesto.

Nel ministero il clima è pesante. La notizia della morte del funzionario si è diffusa rapidamente tra gli uffici del Viminale, dove colleghi e dipendenti sono rimasti profondamente colpiti dall’accaduto.

Nel frattempo i familiari sono stati avvertiti nelle ore immediatamente successive alla tragedia.

Saranno ora gli accertamenti investigativi a chiarire il contesto in cui è maturato il gesto e a ricostruire le ultime ore del dipendente ministeriale.

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