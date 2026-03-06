Tragedia in cava a Riano: addio a Dorel, schiacciato da un mezzo a fine turno

Doveva essere la fine di una giornata qualunque. Invece, tra la polvere delle cave e il rumore dei macchinari, il turno di lavoro si è trasformato in tragedia.

A Riano, alle porte di Roma, un operaio di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pala meccanica mentre si avviava verso l’uscita del cantiere.

La vittima si chiamava Dorel Ciobanu. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nelle cave di via Vigna del Piano.

Mancavano pochi minuti alla fine del turno quando l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava raggiungendo l’uscita dell’area estrattiva. In quel momento un mezzo pesante in manovra lo ha investito e schiacciato.

L’impatto è stato devastante. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato immediato.

Le indagini sulla dinamica

Subito dopo l’incidente il cantiere è stato isolato per consentire gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal della ASL Roma 4, incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra i punti al centro delle verifiche ci sono:

la manovra del mezzo meccanico e la visuale dell’operatore alla guida;

l’eventuale presenza di percorsi separati tra i mezzi d’opera e le aree pedonali;

il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti nel sito estrattivo.

L’area è stata messa sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Gli accertamenti dovranno stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano state responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

Il dolore di due comunità

La morte di Dorel Ciobanu ha colpito due comunità. L’uomo aveva vissuto a lungo a Riano e da poco si era trasferito a Castelnuovo di Porto, dove abitava con la famiglia.

I sindaci dei due comuni, Riccardo Travaglini e Luca Abbruzzetti, hanno espresso cordoglio con una nota congiunta, manifestando vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima.

La sua morte riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema degli incidenti sul lavoro, una piaga che continua a colpire anche nel territorio della provincia romana.

Una giornata che doveva concludersi come tante altre si è trasformata così in un dramma, lasciando una famiglia e due comunità a fare i conti con un’assenza improvvisa.

