Tragedia nel parco: un uomo trovato morto tra gli alberi del Papillo

Il silenzio del parco, rotto solo dal via vai del pomeriggio domenicale, è stato squarciato da una scoperta drammatica. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel parco di Colle Parnaso, nel IX Municipio Eur.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, quando una segnalazione al 112 ha fatto convergere in via Gide i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Roma Eur e i militari della Stazione Roma Cecchignola. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.

L’uomo giaceva a terra, privo di sensi. I primi accertamenti hanno escluso segni di violenza o lesioni compatibili con un’aggressione. Poco dopo è arrivata la conferma: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

La vittima è stata identificata come Viorel Obada, 45 anni, di origine moldava. Era un senza dimora, una delle tante persone che trovano rifugio notturno nei parchi e negli spazi verdi della Capitale, soprattutto con l’arrivo del freddo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.